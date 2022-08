Eros Ramazzotti, fuori il nuovo singolo “Sono” con Alejandro Sanz

Eros Ramazzotti sulla cresta dell'onda. A poche settimane dalla partenza della "World tour premiere" a Siviglia, Eros. pubblica il singolo “Sono”, realizzato con Alejandro Sanz. Il brano è su tutte le piattaforme digitali e in radio ed è il secondo brano estratto dall’album “Battito Infinito” in uscita il 16 settembre per Capitol Records Italy, già disponibile in preordine. La caldissima voce di Alejandro, l’artista spagnolo con il più alto numero di Grammy Awards, con un totale di 4 e 25 Latin Grammy, si unisce all’inconfondibile timbro di Eros, invitando la gente a credere nei propri sogni senza farsi abbattere o condizionare dai cambiamenti e dagli alti e bassi che la vita ci presenta.

Contemporaneamente alla release del singolo, è disponibile su YouTube il videoclip ufficiale diretto da Adrián Egea, da un’idea di Eros Ramazzotti e Sergio Pappalettera. Il film è un vero e proprio tuffo nel passato con protagonisti due giovanissimi Alejandro e Eros che, bambini, rincorrono un pallone - proprio come si rincorre un sogno, con la spensieratezza che solo l’infanzia conserva. Percorrendo così una lunga linea del tempo, veniamo trasportati nel presente: due uomini maturi e di successo, che cantano la vita e la sua instabile bellezza senza mai dimenticare le loro origini.

Per l’occasione, il nuovo singolo vedrà una speciale Première su Telemundo: una delle principali emittenti di lingua spagnola del mondo dedicherà uno spazio esclusivo nei suoi programmi di punta che raggiungerà oltre 100 mercati via etere, via cavo e via satellite.