Eros Ramazzotti, like tattici alla nuova fiamma? Quel debole per la sosia di Belen

Eros Ramazzotti ha una nuova fiamma? Dopo il presunto gossip con l'ex Miss Italia Carolina Stramare, ora spunta un nuovo nome: Amelia Villano, speaker radiofonica di Radio Zeta (33anni più giovane del cantante).

A lanciare l'indiscrezione è la pagina di gossip The pipol, che ha notato come Eros stia ponendo particolare interesse nei confronti della Villano, nota come la sosia di Belen. Ma facciamo chiarezza.

Like tattici, cosa è successo

Tra Eros Ramazzotti e Amelia Villano sta nascendo del tenero? Mai dire mai, ma in realtà non ci sono prove a sufficienza per poter confermare il pettegolezzo. Sul profilo del cantante tutto tace, ma la speaker radiofonica oggi ha condiviso sulle storie Instagram uno screenshot in cui mostra la notifica del follow da parte del papà di Aurora Ramazzotti. «Ma buongiorno!!», scrive entusiasta la 33enne, non riuscendo a contenere l'entusiasmo.

Non finisce qui... perché sembra proprio che Eros apprezzi anche le foto di Amelia, così tanto da aver lasciato alcuni like "tattici". L'analisi fatta dagli utenti social ha fatto divertire la speaker che ha condiviso sulle storie un post del blog The Pipol Gossip e ha scritto: «Mi fate sentire male», aggiungendo le emoticon con la risata.