Estate italiana: a Pacentro la Corsa degli Zingari e il concerto dei The Kolors

Doppio appuntamento per una lunga estate italiana: a Pacentro, splendido borgo medievale abruzzese a un paio d’ore di macchina da Napoli, vanno in scena la millenaria “Corsa degli Zingari” e, a margine, il concerto dei The Kolors presentato dalla splendida madrina Matilde Brandi.

Un’incredibile corsa di piedi scalzi, di giovani e giovanissimi che si lanciano tra gli arbusti, le rocce e le folli pendenze di una montagna splendida.



E uno stadio pieno, il Comunale di Pacentro appunto, ovviamente nel rispetto del distanziamento sociale e di tutte le normative anti-Covid vigenti.

Atmosfera e clima si fanno già straordinari per il paese d’origine di celebrità come Madonna e di personaggi illustri come Mike Pompeo. Un piccolo centro che, nelle parole del presidente dell’Associazione Corsa degli Zingari Giuseppe De Chellis, «punta dritto al riconoscimento dell’Unesco quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità».

Secondo il condottiero unico, entusiasta e visionario di questo progetto, dunque, un’occasione per incrociare la tradizione di un passato antico, con l’ambizione di un sogno nuovo.

Uno scenario in cui turisti e viaggiatori, nonché tutti i fan della band di Stash e delle hit “Pensare male” e “Los Angeles”, sono più che benvenuti, finalmente, dopo un anno e più di pandemia.



È tempo di ripartire, di ritornare a cantare dal vivo, di ricominciare a sognare assieme.



Doppio appuntamento: a Pacentro, al 5 settembre 2021.

Per info e biglietti, CiaoTickets