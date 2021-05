A Milano tornano musica, danza e teatro: dall'11 giugno via all'Estate Sforzesca

A Milano tornano gli spettacoli dal vivo. Al Castello Sforzesco l'11 giugno prenderà il via la nona edizione di «Estate Sforzesca», l'evento di musica, teatro e danza promossa dal Comune di Milano. Il tutto nel rispetto delle norme anti-Covid: le esibizioni saranno all'aperto e la partecipazione agli spettacoli sarà su prenotazione obbligatoria, anche per gli spettacoli a ingresso gratuito, e l'accesso al Cortile delle Armi sarà contingentato. Sono previsti oltre 500 posti a sedere a configurazione variabile e non sono disponibili posti in piedi. Previsti anche il controllo della temperatura all'ingresso e il distanziamento fisico (ad eccezione dei gruppi familiari).

Anche l'edizione 2021 abiterà l'affascinante Cortile delle Armi del Castello Sforzesco grazie a un palcoscenico e a una platea totalmente open air, con una pianta strutturata in base a tutte le misure anti Covid19 vigenti. «Estate Sforzesca» 2021, così come le precedenti edizioni, è stata costruita in base alle proposte pervenute dagli operatori in seguito alla call pubblicata a inizio anno: delle 249 proposte ne sono state accolte 80 che sono andate a comporre un calendario ricco in grado di rispondere alle molte esigenze di un pubblico eterogeneo, che attende ormai da mesi di poter tornare ad essere spettatore di una performance live. Anche quest'anno «Estate Sforzesca» sarà il palcoscenico di e per Milano, proponendo un calendario multidisciplinare a prezzi accessibili, calmierati o a ingresso gratuito, per tre mesi consecutivi.

Il programma

Dai Negrita a Colapesce e Dimartino fino a Joe Bastianich e Lo Stato Sociale. In tanti hanno aderito all'iniziativa. Dalla world music alla classica, dal cabaret al jazz. Ma anche teatro e danza, in collaborazione con Teatro Out Off, Teatro Litta, Compagnia Corrado d'Elia, Balletto di Milano, Atir e Dancehaus. Tra i nomi anche Nicolò Fabi, Francesco Bianconi, Arto Lindsay, Jonathan Coe e Fabio Concato, Venerus, Le Cannibale e Saturnalia. Molte le collaborazioni istituzionali - come quella con il MIC per la Festa della Musica, o con l'orchestra laVerdi, l'orchestra I Pomeriggi Musicali, Fondazione Cineteca, e con la Civica Orchestra di Fiati - e tante anche le collaborazioni con altri enti, teatri, rassegne: tra questi, il teatro Franco Parenti, il festival «La Milanesiana», la Società dei Concerti, l'Accademia «Teatro Alla Scala», Milano Classica. «Quest'estate, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco ogni sera andrà in scena uno spettacolo diverso e ogni cittadino potrà finalmente riprendere consuetudine con il teatro, la musica, la danza.