Eurovision 2018, furia San Marino contro la Rai: «Stiamo pensando di denunciare»

Ricordiamoci le basi di ogni anno: 1) non sapere dove si trovano i paesi dei concorrenti in gara 2) chiedersi perché partecipa l'Australia 3) insultare San Marino infame.#Eurovision #ESC2018 — 🐒 yleniah 🐒 (@yleniaindenial) 8 maggio 2018

SAN MARINO VI ABBIAMO VISTO TRA I TRADITORI CHE HANNO VOTATO PORTOGALLO #ESCita #Eurovision — Aurora (@thepinkdinasty) 8 maggio 2018

BRAVA ALBANIA TU SI CHE SEI AMICA NOSTRA, FACCIAMO CAMBIO CON QUEL CESSO DI SAN MARINO #ESCita #ESC2018 #Eurovision — Sailor Snickers ☾ (@Blackym3w) 12 maggio 2018

L’unica certezza che ho nella vita è la pagina Wikipedia di San Marino boicottata il giorno dopo la finale dell’ #eurovision.

Questa è l’Italia che mi piace. #escita — 𝒂𝒏𝒅🥀 (@portamjviia) 13 maggio 2018

Ci sono certe cose che gli italiani non riescono a perdonare:



1) la non qualifica ai Mondiali di Russia 2018



2) la non vittoria di Gabbani all' Eurovision 2017



3) il tradimento di San Marino datato il 13 maggio 2017. #Eurovision #ESCita — Drama Queen saw Infinity War 👑❤🇮🇹 (@aloserlikeme__) 8 maggio 2018

Domenica 13 Maggio 2018, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le schermaglie tra Italia e San Marino per via dell'Eurovision, nate dopo l'edizione dell'anno scorso, tornano ad alimentare forti polemiche. Questa volta è la Repubblica del Titano a lanciare pesanti accuse verso l'Italia e in particolare verso la Rai, che ha trasmesso le fasi finali del Festival europeo della canzone. Nel mirino di Alessandro Capicchioni, capo delegazione di San Marino, ci sono infatti Saverio Raimondo e Carolina Di Domenico, i due conduttori che su Rai 4 hanno raccontato la semifinale dell'Eurofestival, che ha visto l'eliminazione del duo sammarinese composto da Jessika e Jennifer Brening.Durante la diretta, infatti, è stato dato spazio ai tweet di tanti utenti italiani che, con goliardia e un pizzico di veleno, hanno commentato in modo negativo la performance delle rappresentanti di San Marino. Secondo Capicchioni, si tratterebbe di un gesto scorretto, che può aver influenzato la votazione finale, e dettato da una sete di vendetta in seguito al sesto posto di Francesco Gabbani, in gara l'anno scorso.«Ricopro questo ruolo da dieci anni e non mi è mai capitato niente di simile, sono state riportate espressioni offensive come 'infami', rivolte ad un paese vicino ed amico dell'Italia. Stiamo pensando di denunciare l'accaduto all'Unione europea di radiodiffusione, il fatto è gravissimo» - ha spiegato il delegato sammarinese - «Chi fa servizio pubblico dovrebbe smentire certe fake news: Gabbani sarebbe arrivato sesto anche se San Marino avesse assegnato dodici punti. Le giurie dei singoli paesi, comunque, sono sovrane e indipendenti, giudicano solo sulla base della propria coscienze».