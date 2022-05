Eurovision 2022, uno dei cantanti de Il Volo positivo al Covid: a rischio l'esibizione

Il Volo potrebbe saltare l'esibizione di giovedì 12 maggio all'Eurovision 2022. A poche ore dall'uscita del nuovo singolo 'You are my everything', i tre tenori rischiano di veder sfumare l'opportunità di cantare al alla 66esima edizione del Contest per motivi di salute.

A quanto si apprende dall'agenzia Adnkronos uno dei tre cantanti de Il Volo sarebbe positivo al Covid. Se la notizia dovesse essere confermata l'esibizione del trio, prevista per giovedì 12 maggio alla seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest, potrebbe essere cancellata. Sul palco del Palaolimpico di Torino il Volo dovrebbe proporre 'Grande Amore', brano con cui vinse nel 2015 il Festival di Sanremo.