Eurovision 2022, i Maneskin tifano Ucraina: «Sarebbe un bel messaggio»

«Emotion is promotion» dicono gli inglesi. E i Måneskin approdano stasera alla finalissima dell'«Eurovision song contest» proprio per ravvivare i sentimenti di un anno fa, quando «Zitti e buoni» li portò sul tetto d'Europa, trasformandoli di lì a qualche mese in un fenomeno globale. Presenteranno il nuovo singolo «Supermodel», anche se la notizia è la presenza dei quattro (forse con una cover) nella colonna sonora dell'attesissimo film su...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati