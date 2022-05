Eurovision 2022, Cristiano Malgioglio: «Andrò in Israele per il matrimonio del cantante Michael»

L'attesissima seconda semifinale dell'Eurovision ha preso il via. Dopo la prima puntata, che ha registrato notevoli ascolti, la seconda serata ha preso il volo con l'esibizione scoppiettante di Michael Ben David, che rappresenta l'Israele. Occhi attenti ma soprattutto orecchie puntate al televisore per i commenti di Cristiano Malgioglio che dalla prima serata ha regalato meme e gag pazzesche. Come per ogni cantante, Malgioglio esprime commenti e pareri, anche estremamenti personali. Stavolta, oltre ad apprezzare Michael, ha aggiunto un dettaglio che ha stupito gli ascoltatori: «Il suo ragazzo gli ha fatto la promessa di matrimonio e la settimana prossima si sposeranno: questa è una cosa bellissima. Io andrò in Israele al loro matrimonio, mi ha invitato e sono molto felice».

Il cantante israeliano è apertamente gay e celebra con la sua canzone “I.M” il vanto di essere quello che «tu sai che lo sono». Motivo per il quale «prenderò la corona» canta il giovane rappresentante di Israele.

«Il brano è molto commerciale e piacevole - commenta Malgioglio in mondovisione -. In alcuni momenti mi ricordava Amanda Lear».