Eurovision, il messaggio "nascosto" di Angelina Mango nella prima passerella. Applausi sui social: «Sei una regina»

Angelina Mango sfila per la flag parade in diretta sulla passerella dell' Eurovision Song Contest 2024. Durante diretta di sabato 11 maggio, la cantante, come tutti gi altri artisti, è salita sul palco mostrando orgogliosa la propria bandiera di appartenenza: quella italiana. Ma il look della vincitrice di Sanremo e il modo in cui ha sventolato il tricolore ha fatto scatenare i social che ci hanno letto dietro un messaggio di protesta Pro Palestina.

ANGELINA MANGO indossa un vestito nero e corre con la bandiera dell'Italia accanto a lei, facendola sembrare anche la bandiera palestinese 🇵🇸 NOI SIAMO ORGOGLIOSISSIMI DELLA NOSTRA QUEEN, MERITA! FORZA ITALIA 🇮🇹 E FREE PALESTINE 🇵🇸#escita #eurovision #eurovision2024 pic.twitter.com/MnTc7e1vUs — Martina Turina 🧡 (@MartinaTurina) May 11, 2024

Il look scelto da Angelina Mango per la finale dell'Eurovision 2024 è un total black ma molto scintillante.

La cantante è salita in passerella, come hanno fatto gli altri Paesi per far si che sì potesse vedere il codice di voto, che ricordiamo è il numero 15, anche se l'Italia non può votare per lei. Ma sui social il modo di sfilare e sventolare la bandiera ha fatto pensare a un messaggio nascosto.

Guardando le immagini Angelina non sventola il tricolore come tutti ma lo tiene un po' laterale a contrasto con l'abito nero, cosa che ha fatto pensare a un messaggio Pro Palestina perchè la bandiera italiana unita al nero dell'abito dà l'impressione di vedere la bandiera Palestinese.

Non ci sono ovviamente conferme in merito ma se fosse così la suggestione è passata forte e chiara e ha riscontrato anche il plauso dei fan che la incoronano «Nostra Queen». Lo scorso anno Marco Mengoni nella flag parade sfilò sia con la bandiera italiana che con quella rainbow Lgbtqia+.