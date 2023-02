Eurovision, non solo Mengoni: ipotesi Francesco Monte, Elettra Lamborghini snobbata

Francesco Monte è in pole position per rappresentare la Repubblica di San Marino all'Eurovision. Stando a quanto riporta TvBlog, l'ex tronista di Uomini e Donne sarebbe uno dei candidati per esibirsi alla Liverpool Arena il 9, 11 e 13 maggio in occasione del contest. Il 25 febbraio si terrà il concorso Una Voce per San Marino dove verrà selezionato l'artista che potrà volare in Inghilterra e rappresentare il microstato. Il contest verrà trasmesso su San Marino RTV e sarà visibile sul Digitale Terrestre al canale 831, su Sky nel canale 520 e su Tv Sat al canale 93. L'ex gieffino Jonathan Kashanian condurrà l'evento.

Numerosi artisti e personaggi del mondo dello spettacolo si sono proposti per rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest. Come ogni anno la mini Repubblica cerca un cantante che possa rappresentarla al concorso e proprio per questo, indice un concorso che, tramite una giuria di esperti (quest'anno sarà guidata da Al Bano), andrà a scegliere il suo rappresentante.

Tra i volti noti che si sono proposti c'è anche Francesco Monte (che prese parte alla selezione anche lo scorso anno, quando però vinse Achille Lauro con il brano Domenica). Anche Pamela Prati, recentemente uscita dalla casa del Gf Vip, avrebbe dovuto esserci ma sarà invece assente perché Mediaset non le ha dato l'autorizzazione ad esibirsi. Secondo TvBlog a gareggiare ci saranno anche alcuni ex allievi di Amici: Deborah Iurato, Manuel Aspidi, Moreno e Le Deva.

In lizza per l'Eurovision c'era anche Elettra Lamborghini che però, non è riuscita ad aggiudicarsi la semifinale. La cantante aveva presentato il brano Tu non mi vuoi ma la sua esibizione non è piaciuta nè alla giuria nè al pubblico.