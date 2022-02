Eurovision Song Contest a Torino, la Russia esclusa. «La sua presenza nuocerebbe alla reputazione dell'evento»

La Russia è stata bandita dal partecipare all'Eurovision Song Contest, la competizione canora a livello europeo che si terrà quest'anno a Torino. Lo ha comunicato lo European Broadcasting Union (EBU) che produce l'evento.

L’EBU ha deciso che la Russia non prenderà parte all'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. L'European Broadcasting Union, società organizzatrice, ha dato la notizia attraverso un comunicato in cui sottolinea che la partecipazione della Russia avrebbe portato discredito all’evento: «Il Comitato Esecutivo dell'EBU – fa sapere la nota ufficiale - ha preso la decisione a seguito di una raccomandazione fatta oggi dall'organo di governo dell'Eurovision Song Contest, ovvero il Comitato esecutivo, sulla base delle regole dell'evento e dei valori dell'EBU. La raccomandazione del Comitato esecutivo è stata supportata anche dal comitato televisivo dell'EBU. La decisione riflette la preoccupazione che, alla luce della crisi senza precedenti in Ucraina, l'inclusione di una voce russa nel Contest di quest'anno porterebbe discredito sulla manifestazione. Prima di prendere questa decisione, l'EBU si è presa del tempo per consultarsi ampiamente con i suoi membri».

L’organizzazione fa sapere di essere apolitica ma sottolinea la volontà di voler proteggere alcuni valori: «Restiamo impegnati a proteggere i valori di una competizione culturale che promuove lo scambio e la comprensione internazionale, riunisce il pubblico, celebra la diversità attraverso la musica e unisce l'Europa su un unico palco».