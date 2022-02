Eurovision, la finale di “Una voce per San Marino”: uno dei cantanti è positivo al Covid

Manca poco alla finale di Una voce per San Marino per un posto all'Eurovision. Uno degli artisti in gara, tuttavia, è risultato positivo al Covid. Non potrà dunque partecipare e competere per arrivare a Torino e rappresentare il piccolo Stato all’Eurovision Song Contest 2022. Diversi i 'big' italiani che hanno colto l'opportunità della finale, tra cui Achille Lauro, Francesco Monte, Valerio Scanu e Ivana Spagna. Il finalista Blind, invece, non potrà esserci.

APPROFONDIMENTI EUROVISION Achille Lauro, la star del marketing ora vuole l’Europa: così... FESTIVAL Eurovision, Mahmood-Blanco e Achille Lauro: a Torino una sfida tutta... CONTEST San Marino sceglie i big per Eurovision: in finale Achille Lauro,...

Il ventiduenne, infatti, proprio ieri ha fatto sapere tramite social che non stava bene. Lo staff di Una voce per San Marino ha reso nota la sua assenza attraverso un comunicato riportato dal profilo Twitter del giornalista Andrea Conti: «Siamo davvero spiacenti di dover confermare che questa sera l’artista Blind non parteciperà alla finale de Una Voce di San Marino. A causa delle condizioni di salute dell’artista, confermate ieri sera da Blind sul suo profilo Instagram, e la positività al Covid».

Blind, il cui vero nome è Franco Rujan ha partecipato a X Factor ed è noto per il suo percorso nel talent. La positività al Covid gli ha impedito di partecipare alla finalissima di Una voce per San Marino. Chi vincerà questa sera potrà rappresentare il piccolo Stato all'Eurovision Song Contest, mentre per l'Italia ci saranno i vincitori di Sanremo Mahmood e Blanco.