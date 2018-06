CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 6 Giugno 2018, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 22:59

Putesse essere allero, già. Napoli proverà ad essere allegra, stanotte, nasconderà la sua appocundria, mostrerà i suo migliori sorrisi e le sue migliori canzoni sul prato del San Paolo e alle telecamere di Raiuno, gioirà per le sue voci più veraci, applaudirà il mainstream nazionale, si sgolerà esorcizzando la festa per lo scudetto mancato, si nasconderà dietro le facce e i suoni che confessano di aver vissuto (qui) di James Senese, Massimo Ranieri, Enzo Avitabile. Perché «Pino è», certo, ma ci manca, e forse ci manca anche quella Napoli in cui Pino è cresciuto, e con lui Massimo Troisi e l’esercito della creatività del neapolitan power, che cambiò il suono partenopeo, e quindi quello italiano, fieri della loro città-mondo e, quindi, aperta al mondo. E con loro noi.