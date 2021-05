Un anno senza Ezio Bosso, l'omaggio dei napoletani

A un anno dalla scomparsa sono due giovani affermati musicisti napoletani dell'orchestra di Santa Cecilia a rendere omaggio a Ezio Bosso.

David Romano (violino) e Diego Romano (violoncello) sono infatti tra i protagonisti del concerto in programma domani 15 maggio a Roma al Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e in streaming dal sito del Miur. Oggi invece alle 23 Raitre rimanderà in onda la puntata de “I dieci comandamenti” tutta dedicata al musicista. Contemporaneamente arriva in libreria il volume “Faccio Musica”, che raccoglie i suoi testi (inediti o parzialmente inediti) e le interviste degli ultimi quattro anni di lavoro e riflessione.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Ezio Bosso, la famiglia su Facebook: «Un concerto per il suo... TOP 10 2020, le notizie dell'anno: dal Covid alle parolacce in tv, ecco...

Pronti anche i primi due volumi di musiche per pianoforte, cui seguiranno da settembre tutte le partiture delle sue opere musicali più note. La famiglia infatti, in questo momento in cui non è possibile pensare a eventi pubblici di grandi dimensioni, sta seguendo la pubblicazione dei testi e delle sue composizioni per testimoniare l'attività del musicista e il suo percorso culturale e umano. In tal senso il volume curato Alessia Capelletti (Piemme 341 pgg. Euro 18.50) una sorta di Zibaldone dal quale emerge un ritratto a tutto tondo del pianista e direttore d'orchestra, da oggi tumulato al Cimitero Monumentale di Torino, sua città natale. Tanti gli spunti e i ricordi.

Tra questi non manca Napoli dove da giovane abitò ai Quartieri Spagnoli, il rapporto di fiducia con il Teatro Verdi di Salerno e con l'Orchestra Filarmonica di Benevento dove sperava di poter tornare a dirigere prima che la malattia lo portasse via.