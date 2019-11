Botte con il vicino di casa, Fedez finisce in tribunale: tra i testimoni c'è Fabio Rovazzi

Fedez in tribunale per una lite con il vicino di casa. Il rapper è imputato per lesioni davanti al giudice di pace di Milano. Il vicino ha riportato 10 giorni di prognosi. La lite è avvenuta in zona Tortona intorno alle 6 del mattino del 12 marzo 2016.

LEGGI ANCHE Fedez e la foto su Instagram con Leone, il piccolo ruba la scena al papà



Ultimo aggiornamento: 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA