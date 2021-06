“La mia felicità”, nuovo singolo di Fabio Rovazzi in collaborazione con Eros Ramazzotti, sarà disponibile per tutti i fan da venerdì 25 giugno. Una collaborazione inedita quella fra Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti per “La mia felicità”, annunciata attraverso alcuni indizi lasciati sul social.

