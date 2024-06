Tra i dischi che hanno cambiato la musica italiana, e la vita di chi scrive, c’è, di sicuro, «Crêuza de mä», uscito nel 1984, era de marzo. Quarant’anni dopo, a ricordare quell’epifania che ricordò alla canzonetta italica la grande madre mediterranea da cui veniva, arriva, in cd e in digitale, «’Na strada ’mmiez ’o mare», registrazione di un omaggio tenutosi il 14 e il 15 dicembre 2015 nel cortile del Maschio Angioino.

Allora, come adesso, la scommessa era rileggere quel capolavoro scritto in genovese antico in un’altra lingua, pur amata e frequentata da Fabrizio De André. Benedetto dalla Fondazione De André, dalla presenza di Dori Ghezzi e dal Premio Tenco, si basa sulle traduzioni di Annino La Posta (nato in Baviera, ma formatosi a Sessa Aurunca e con residenza per un po’ a vico Sedil Capuano), che ha cercato su antichi libri e vocabolari «un dialetto capace di essere anche desueto, magari persino incomprensibile per molti, come lo era il genovese che Faber usò all'epoca, ma vivo, vivace, vivificabile».

Già azzardato da Vincenzo Salemme con «Bocca di rosa» per l’album «Canti randagi», il progetto di traduzione parte da Teresa De Sio, che nel suo album del 2011, «Tutto cambia», aveva tradotto proprio la title track in «’Na strada ‘mmiezz’’o mare», diventato il titolo, e il punto di partenza, di questo percorso da Genova a Partenope, e ritorno.

A vegliare sulla riuscita di quelle due serate c’era un manager come Dario Zigiotto, come c’era, accanto a Fausta Vetere, Corrado Sfogli: «D’ä mê riva» diventa «Da chella riva», ricordando come la Nccp sia arrivata prima di tutti sul fronte della riscoperta dei suoni folk, oltre che del dialetto. Ed alla memoria di Sfogli, di Zigiotto e di Maria Laura Giulietti l’album è dedicato.

Francesco Di Bella si misura con «Jamin-a», sensualissima composizione basata su una nota sola, Nando Citarella si misura con «Â duménega/'A dummeneca», Gerardo Balestrieri in «Sidùn/Sidone», Maldestro «’A pittima». Enzo Gragnaniello con «Sinàn Capudàn Pascià»: la grana profonda della sua voce di sale, mare e tufo è quella che meno fa rimpiangere il canto libero dell’amico fragile. Sette brani, nell’ordine della scaletta, fondamentale l’apporto dei plettri di Piero Gallo e Mauro Palmas, come delle ance di Mimmo Maglionico.

Il tutto nel segno del genovese che aveva scelto di vivere in Sardegna e parlava di Napoli come della sua «seconda patria morale». Quella storia d’amore e d’anarchia risuona rinsaldata da questo disco-testimonianza che ha tutti i pregi e i difetti dei live ma, soprattutto, si fa ulteriore ponte tra due città di porto, tra vicoli e carruggi. Il ritorno alle radici di «Crêuza de mä» era fatto per unire, non per dividere, usava l’identità come passaporto universale non come arma da brandire nella battaglia contro le presunte diversità. Un abbraccio tra i popoli, antipopulista.