«Fabrizio De Andrè & PFM. Il concerto ritrovato», arriva il cofanetto con la colonna sonora del docufilm

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 22 maggio Fabrizio De André torna nei negozi di dischi. Dopo il grande successo raccolto nei cinema infatti sarà disponibile ladi. Il concerto ritrovato”. Il docufilm è stato tratto dal filmato recentemente ritrovato dello storico concerto del 3 gennaio 1979 al Padiglione C della Fiera di Genova.Il cofanetto sarà disponibile in tutti i digital store e nei negozi tradizionali, in due versioni, CD con libretto, e doppio LP. Si potrà ascoltare il concerto integralmente e in altissima qualità (192kHz/24 bit), grazie ad un meticoloso ed importante lavoro di restauro e masterizzazione, realizzato nell' intento costante di mettere al centro la rara grandezza vocale di Fabrizio De Andrè dal punto di vista timbrico, espressivo ed interpretativo. L’esibizione infatti era stato registrata con tecnica multipista e l’audio, in alcuni tratti completamente distorto, era quasi totalmente monofonico .La tracklist del cofanetto: La canzone di Marinella; Andrea; Maria nella bottega del falegname; Il testamento di Tito; Un giudice; Giugno '73; La guerra di Piero; Amico fragile; Verranno a chiederti del nostro amore; Zirichiltaggia; Rimini; Via del campo; Avventura a Durango; Sally; Bocca di rosa; Volta la carta; Il pescatore.“Fabrizio De Andrè & Pfm. Il Concerto Ritrovato”: Fabrizio De André, voce, chitarra; Franz Di Cioccio, batteria, percussioni, marimba, crotali; Patrick Djivas, basso; Franco Mussida, chitarra elettrica, chitarre acustiche 6 e 12 corde, voce; Flavio Premoli, tastiere, sintetizzatori, chitarra 12 corde, voce, fisarmonica; Lucio Fabbri, violino, percussioni; Roberto Colombo, tastiere, sintetizzatori, chitarra acustica, voce, percussioni. Arrangiamenti PFM.