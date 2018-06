La prova del cuoco, Anna Moroni lascia: «Torno a fare la nonna». Ecco perché

Dopo Antonella Clerici, che ha detto addio alla Prova del Cuoco spiegando che uno dei motivi è stata la scomparsa di Fabrizio Frizzi, anche Anna Moroni lascia la celebre trasmissione di cucina. La Moroni ha raccontato le ragioni della sua scelta al magazine Spy, spiegando che senza Antonella non vuole restare in televisione.

Per tanti anni la trasmissione è stata la mia famiglia - spiega la Moroni a Spy - E come in tutte le famiglie ci sono state gioie e dispiaceri. Ma è stata comunque un’esperienza stupenda. Mi sono emozionata accanto ad Antonella nel corso della nostra ultima puntata: ho pianto anche io

.



Adesso dice che si dedicherà alla famiglia e a fare la nonna.

Tornerò a fare la casalinga; mi occuperò dei miei nipoti e della mia scuola di cucina

.

Giovedì 7 Giugno 2018, 17:46 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 18:20

