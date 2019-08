Mercoledì 28 Agosto 2019, 15:48 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2019 16:18

Ferri cortissimi per Francesco Facchinetti e Irama. Dopo il battibecco social in cui Francesco accusava il cantante di tradimento e i gestacci di risposta dell'ex concorrente di Amici, pare che la questione approderà sulle scrivanie dei rispettivi avvocati. A rivelarlo è il settimanale Chi, che sottolinea come la fine del rapporto lavorativo tra i due sia stata decisamente burrascosa.Il loro rapporto sembrava essere autentico e andare anche oltre quello professionale. Durante la partecipazione a Sanremo, Francesco ha fatto di tutto per sostenere Irama e quando le cose sono andate male, come lui stesso ha chiarito sui social, si è sentito tradito da un amico. Cosa sia successo non è ancora chiaro, si vocifera siano questioni legate a soldi, ma negli ultimi mesi i rapporto professionali si sono allentati fino alla rottura definitiva. Non solo problemi economici però, pare che Irama abbia voluto tagliare con l'agenzia di Facchinetti anche per alcune divergenze legate pure al dualismo con Riki.