"Fammi scendere" di Rocco Hunt fa "boom" sul web

Giovedì 1 Novembre 2018, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo singolo del rapper salernitano arriva, in pochi giorni, a quasi due milioni di click sul web.Podotto da Frenetik e Orang3, il singolo che parla di amicizie sbagliate e di un amore finito male, anticipa la pubblicazione del nuovo album di inediti di Rocco Hunt.Dopo aver pubblicato tre album in tre anni, dal 2013 al 2015, il rapper ha rilasciato due singoli, "Kevvuo"' e "Niente da bere", ed ha collaborato con Achille Lauro per il singolo "Ammò" e con i BoomDaBash per "Gente del sud"."Il primo schiaffo resta dentro, come il primo appuntamento-recita il testo-quando corri dagli amici per dirli che hai fatto centro. Il primo no, la prima bocciatura, colpa della coccia dura. La scuola a noi non ci piaceva era una scocciatura. Tu che sei da sempre epicentro dei miei problemi, se davvero non ti manco dimmi perchè tremi.L'aperitivo in centro coi tuoi amici scemi, mi dispiace non ci vengo, me ne torno a piedi. Amici falsi, nemici veri, tocca sporcarsi sono giorni neri yeah. Ogni tanto mi ritorni un po' come i vinili, il tuo silenzio fa rumore come una Polini e se è finita così, non dipende da me, sei volata come cenere. Fammi scendere".