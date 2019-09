Avitabile: «Nella piazza di Pino canterò Marley per lui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 29 Settembre 2019, 10:10

In piazza del Plebiscito Enzo Avitabile è di casa: dal Capodanno del 2008, in cui si divertì a far musica anche con Khaled e Goran Bregovic, al Capodanno 2015. «E, proprio come in quell'occasione, quando si viene nella piazza di Pino, si canta per Pino, si sente la responsabilità di suonare seguendo la direzione che lui ha tracciato», racconta il sassofonista, protagonista stasera, alle 21.30, dell'ultimo dei tre concerti gratuiti organizzati in occasione delle Giornate nazionali dei servizi pubblici organizzate dalla Cgil.«Sono passati 38 anni e quel palco è leggenda, quel suono è attualissimo, quei musicisti sono stelle, sui palchi, come Tony Esposito che sarà ospite stasera del mio live, o altrove, come Pino Daniele, come Rino Zurzolo. Ma quando vieni in questa piazza, soprattutto da quando Pinotto non c'è più, non è questione di anniversari, ma di un rito familiare, intimo, per quanto collettivo».«Mi è venuto in mente un altro suo concerto storico, era il 27 giugno 1980, uno anno prima della storica esibizione napoletana con il supergruppo, quando il Nero a Metà salì sul palco prima di Bob Marley a San Siro. Per molti di noi quello rimane il concerto più bello mai visto, anzi semplicemente il concerto. Pino & Nino, Napoli e la Giamaica, il mondo dei senza voce che ritrovava la voce e lasciava centomila sognatori senza voce, persa a cantare con loro... Ecco, pensando a Pino, a Bob, a tutte le stelle della musica che ormai brillano lontane ma ci illuminano il cammino, ho inserito in scaletta No woman no cry. E anche De André con La guerra di Piero».