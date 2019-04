Fedez e l'addio alla musica: «Non è vero niente, faccio semplicemente come tutti gli artisti»

Martedì 30 Aprile 2019, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 18:24

Dopo aver detto addio alla poltrona di XFactor si era sparsa la voce, corsa naturalmente molto velocemente sul web, di un addio di Fedez al mondo della musica. Il rapper, che ha da poco pubblicato il suo ultimo album “Paranoia airlines” infatti secondo le indiscrezioni si sarebbe dedicato alla vita di produttore, ma sembra che le cose non stiano assolutamente così.Fedez infatti ha fatto sapere di non pensare assolutamente all’addio al palco, ma di star seguendo solamente un percorso battuto da molti artisti, cioè quello del riposo dopo la fatica. Le frasi riportate dopo il concerto al Forum di Assago e poi riportate sui mezzi di comunicazione sul ritiro infatti non sarebbero vere e Fedez, ora in vacanza in Polinesia ha deciso che a breve scriverà un libro di storie per i figlio Leone. La narrativa per bambini però non sarà la sua strada definitiva dato che tornerà a calcare i palchi, oltre alla data estiva a Frosinone già annunciata sui social: «Non è vero che mi sono preso una pausa dalla musica - Ha fatto sapere a “Tv, sorrisi e canzoni” - Semplicemente, come tutti gli artisti quando finisci un disco o un tour ti riposi un po’ ed è quello che sto facendo».Tutto bene quindi, se non fosse che la parole riportate al tempo dalla stampa erano differenti: «Dovevamo fare l’Arena e non si fa più, dovevamo fare la seconda data al Forum di Assago a maggio e non si farà più perché io sarò a Los Angeles e non ha senso tornare per una data: ho un sacco di altre cose da fare ed era giusto chiudere così. Quindi, probabilmente mi fermerò».