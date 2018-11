Fedez lascia la televisione: Voglio concentrarmi solo sulla mia musica. Addio ad XFactor

Sabato 24 Novembre 2018, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 25 Novembre, 08:44

«Ho deciso di lasciare da parte tutto ciò che è televisione e di concentrami sulla mia musica». Tradotto:; dunque questa sarà la sua ultima volta da giudice del famoso talent di Sky. L'occasione per la "rivelazione" è il lancio del suo nuovo disco "Paranoia Airlines". Le sue dichiarazioni, rilasciate in un'intervista a NewsMediaset, faranno rumore e avranno una grande eco mediatica.è - nel suo piccolo - una notizia che è destinata a rivoluzionare il talent più famoso d'Italia. L'intenzione diè quella di concentrarsi sulla musica: «Non ho mai smesso di fare musica, chiariamoci, ma da ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello. La sovraesposizione mediatica è qualcosa che da un lato si cerca, da un lato non si vuole. E' una dicotomia, un conflitto continuo che viviamo sia io che mia moglie Chiara Ferragni».parla della mediaticità che in qualche modo lo perseguita. E forse non è un caso che l'annuncio dell'arrivi proprio nel giorno del lancio del suo nuovo album, come a simboleggiare la maggior importanza della musica su tutto il resto. Parlando del suo disco, Fedez ha aggiunto: «È un disco introspettivo, molto vero, c'è tanto di me. Racconta di un passaggio di transizione sia musicale che personale. Sto facendo un lavoro su di me che voglio continuare a fare e di conseguenza racconto questo percorso dove emerge anche qualcosa del mio passato". E conclude: "Il titolo del disco mi rappresenta totalmente, rappresenta le mie paranoie. Sono fatto per il 10-20% di quelle. La mia paura più grande? Non sapere dove sto andando e per quale motivo».Paranoia Airlines è per Fedez un ritorno alle origini, è il primo disco dopo la fine della collaborazione con J-Ax. L'uscita è prevista per il prossimo 25 gennaio 2019, con il tour che partirà da marzo e farà tappa in tutta Italia.