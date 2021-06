Fedez, l'allenamento è un disastro: poi festeggia la hit cadendo dallo skate

Gli allenamenti sono davvero disastrosi per Fedez, ma il rapper si consola e festeggia il primo posto del suo nuovo singolo, Mille, con Achille Lauro e Orietta Berti, prendendo pericolosissime lezioni di skateboard.

Fedez posta dalle storie di Instagram la sessione giornaliera di allenamenti, che però non ha dato i risultati sperati. Fedez non si sente in forma, l'attività fisica quotidiana è disastrosa e il marito di Chiara Ferragni cerca...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati