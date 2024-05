Fedez oggi in tribunale a Roma contro il Codacons: pm chiede proscioglimento per accuse calunnia

Nuovo capitolo della lunga disputa tra il rapper Fedez e il Codacons. Il rapper, che verrà ascoltato dai giudici romani, come richiesto dai suoi legali, è accusato di calunnia dal presidente del Codacons, Carlo Rienzi. La denuncia è scaturita dopo che Fedez aveva accusato l’associazione di aver pubblicato un banner ingannevole durante la pandemia da coronavirus.

La causa

La procura di Roma ha chiesto il proscioglimento per Federico Lucia, in arte Fedez, nel procedimento che lo vede imputato per l'accusa di calunnia ai danni del Codacons.

Al centro della vicenda le accuse mosse dal rapper all’associazione dei consumatori su un banner pubblicato nel 2020 sul sito del Codacons in tema di coronavirus. “Sono molto sereno - ha detto il rapper entrando nella città giudiziaria - E’ come prima delle interrogazioni a scuola. Non dico nulla altrimenti mi dimentico quello che devo dire. Adesso devo rimanere concentrato”.