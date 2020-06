Fedez contro Salvini e la manifestazione a Roma: «​Ormai non si fa nemmeno più finta che legge sia uguale per tutti »

Fedez attacca Matteo Salvini. Da questa mattina su Twitter nei trend è spuntato l'hashtag #salvinivergognati con tanti utenti che accusano il leader della Lega per la manifestazione organizzata ieri a Roma, per gli assembramenti, la mascherina abbassata e le immagini dei selfie con i cittadini. Al corso si è unito anche Fedez che in tweet ha rilanciato l'hashtag pubblicando la foto del corteo accompagnandola da un messaggio: «Ormai non si fa nemmeno più finta che legge sia uguale per tutti».



Già lo scorso 16 aprile il rapper aveva risposto a Salvini che ringraziava lui, altri cantanti, uomini di cultura e di spettacolo per la grossa mano che stanno dando agli ospedali italiani con riferimento alla raccolta fondi lanciata da Fedez e Chiara Ferragni per l'ospedale San Raffaele. Un «grazie» freddo, senza passione, che aveva scatenato l'ironia dei fan.