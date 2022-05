Fedez e Damiano dei Maneskin per la prima volta insieme su Instagram: ecco perché

Fedez e Damiano dei Maneskin per la prima volta insieme su Instagram. Il rapper ha pubblicato una foto in cui è insieme al frontman del gruppo romano che ha vinto l'ultima edizione dell'Eurovision Song Festival. Con loro anche le rispettive compragne, Giorgia Soleri e Chiara Ferragni. Ma per loro è una prima volta solo sui social. I due, infatti, erano insieme sul palco dell’Ariston in una delle finali più belle degli ultimi anni del Festival di Sanremo. Ed è bastato uno scatto social di Fedez e Damiano insieme per mandare in visibilio i fan. Ecco cosa hanno fatto insieme.

Alla vigilia dell’arrivo in libreria della prima raccolta di poesie «La signorina Nessuno», Giorgia Soleri e il fidanzato Damiano David, frontman dei Måneskin, hanno trascorso la serata con Chiara Ferragni e Fedez, che erano appena rientrati da New York, dopo aver partecipato ai Met Gala. Una cena in compagnia suggellata da un «souvenir social» che ha mandato in estasi i fan di Fedez e dei Maneskin.

Due foto pubblicate sul profilo instagram del rapper accompagnate solo da delle stelle. Nessuna didascalia a spiegazione degli scatti. Due istantanee che hanno subito aperto gli interrogativi più disparati dei tanti fan italiani delle due star musicali.

COSA BOLLE IN PENTOLA

Cosa staranno «tramando» le due coppie? È solo un incontro tra amici? O qualcosa li vedrà protagonisti in futuro?

Queste le domande più ricorrenti sui social, che i più curiosi non hanno potuto fare a meno di porsi. Giorgia Soleri e Damiano erano, infatti, reduci da un importante incontro alla Camera dove lei, volto noto del Comitato vulvodinia e neuropatia del pudendo, ha presentato insieme agli altri attivisti ed esperti, il testo della proposta di legge che chiede di riconoscere le due patologie come «croniche e invalidanti».

Fedez e Chiara Ferragni, invece, sono impegnati con la nuova Fondazione Fedez ETS, lanciata poco dopo le dimissioni del rapper dall’ospedale, dove era stato operato per tumore al pancreas, e finalizzata - senza scopo di lucro - alla «gestione delle problematiche di disagio più urgenti riguardanti, ad esempio, minori, le minoranze, le persone in condizioni di emarginazione, indigenza o malattia».

E questo incontro, che di casuale non sembra avere niente, pare assumere i connotati di qualcosa di filantropico che li vedrà protagonisti tutti e quattro insieme. Insomma, che l’impegno dei due musicisti e delle loro compagne nel sociale sia concreto è ormai cosa nota, non sarebbe esagerato quindi ipotizzare che possano avere progetti insieme, anche in questa direzione.

Ma non è altrettanto da escludere, invece, che il loro incontro sia stato più prettamente legato agli affari musicali dei due uomini delle coppie. Alle porte, ormai, c'è il ritorno in giuria di Fedez a X Factor e niente vieta che i due si siano incontrati per formalizzare qualche progetto legato al talent show musicale.

Niente di scontato, dunque. Anche perché, in realtà, potrebbe essere anche una sola cena tra vecchi amici uniti dalla passione della musica. Ma siamo certi che in in futuro scopriremo il vero motivo del loro incontro... e i fan sono già pronti a gustarsi i loro progetti (finora) top secret.