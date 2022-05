Fedez e J-Ax, un nuovo concerto insieme dopo 4 anni: «Ecco il nostro evento gratuito a Milano»

«Dobbiamo raccontarvi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene», avevano anticipato ieri ai loro fan Fedez e J-Ax, di nuovo insieme dopo la lite – legata agli affari – che nel 2018 mise la parola fine al loro sodalizio e alla loro amicizia. Dopo essersi riavvicinati nei giorni in cui Fedez ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato, oggi i due rapper hanno annunciato con una conferenza stampa al Palazzo Reale di Piazza Duomo a Milano “Love Mi”, un festival di un giorno benefico e gratuito finalizzato a una raccolta fondi a favore della Fondazione Tog, un centro di eccellenza milanese che offre cure riabilitative gratuite a più di 100 bambini con gravi patologie.

L'evento

L’evento si terrà proprio all’ombra della cattedrale meneghina il prossimo 28 giugno. Per l’occasione, i due torneranno a cantare insieme a distanza di cinque anni dall’album congiunto “Comunisti col Rolex”. Con loro ci saranno tanti altri artisti: da Tananai a Rose Chemical, passando per Rhove (da settimane al primo posto della classifica Fimi/Gfk dei singoli più ascoltati in Italia con la sua “Shakerando”), Paky, Dargen D’Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Myss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Rose Villain, Tedua, Beba, Cara, Paulo Frada e Mydrama.

L’evento nasce su idea di Fedez, poi supportata dall’ex Articolo 31. Fedez compare tra gli organizzatori del festival con la sua società, Doom Entertainment. Accanto al marchio della società, nella locandina, ci sono quelli di Vivo Concerti (società che cura gli interessi dal vivo di Fedez), della Fondazione dello stesso rapper, del Comune di Milano (che ha deciso di patrocinare l’evento) e di Italia 1, che trasmetterà “Love Mi” in tv.

«A livello di salute non potrei affrontare un tour. Sto affrontando una preparazione fisica per questa singola data», ha detto Fedez, riferendosi ai postumi dell’operazione per asportare il tumore alla quale ha dovuto sottoporsi due mesi fa. Commovente l’abbraccio tra il rapper e l’amico J-Ax, all’inizio della conferenza: «La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio».