Fedez chiede a Justin Bieber di cantare dal suo balcone: l'invito in diretta social fa il giro del web

Il rapper e la moglie provano a rendersi utili in questa quarantena non soltanto organizzando raccolte fondi, ma anche allietando vicini e followers con veri e propri concerti in diretta Instagram e dai balconi. L'ultimo con Andrea Bocelli è stato seguitissimo e ha promosso una campagna a favore dell'ospedale di Camerino. Per il momento la musica è sospesa, ma Fedez prova a coinvolgere un altro artista di fama internazionale. E lo fa nel modo più genuino possibile: contattandolo e provando a convicerlo direttamente sui social.L'idea dei concerti-lampo è partita dopo aver invitato a unirsi in diretta Instagram. Il giorno dopo è stata la volta di che con Fedez ha condiviso uno dei primi successi, ma la voce di ha fatto letteralmente tremare i grattacieli milanesi di City Life. Per l'occasione Fedez e la moglie hanno indossato un abito elegante e presentato una scaletta da brividi.Dopo le immagini dei mezzi dell'esercito con i feretri a la coppia ha deciso di sospendere tutto. «Buongiorno a tutti. Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono qualche giorno di pausa», ha scritto Fedez nelle stories. Nel frattempo aveva già cercato di mettersi in contatto con una star internazionale: Ha scritto mentre l'artista si trovava in streaming e rigorosamente a casa. «Justin vuoi cantare per il nostro balcone? Justin vuoi cantare per gli italiani come ha fatto Andrea Bocelli oggi?», è l'invito scritto in inglese e in italiano comparso durante la diretta. Il cantante non ha risposto a Fedez, che comunque potrebbe riprovarci di nuovo.