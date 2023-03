Fedez senza Luis Sal, di nuovo solo a Muschio Selvaggio: cosa sta succedendo tra i due amici

Fedez ancora solo alla conduzione di Muschio Selvaggio. Ormai da due puntate i fan del programma non hanno potuto non notare l'assenza del braccio destro alla conduzione del rapper, Luis Sal. I due, che non condividono solo il lavoro, ma sarebbero anche molto amici nella vita privata, sembrano essere piuttosto distanti ormai da qualche settimana.

Nel corso della puntata con Cecilia Strada di Muschio Fedez ha ribadito: «Sono solo soletto», senza dare altre spiegazioni. Nell'ultimo podcast è apparso nuovamente senza Luis, ma questa volta non è stata proferita parola a riguardo. Né Fedez né Luis Sal hanno detto nulla l'uno dell'altro e sul web si stanno rincorrendo ormai da giorni diverse ipotesi, tra cui quella che i due avrebbero discusso e preferito prendere strade diverse. L'ipotesi è anche quella che abbiano impegni lavorativi che gli impediscano di registrare insieme, ma il silenzio totale da parte dei due fa nascere qualche sospetto sul fatto che i rapporti siano tesi.

L'ipotesi più probabile resta quella di una lite, in passato la stessa cosa era accaduta anche tra Fedez e Rovazzi, ma anche con J-Ax, con cui inizialmente aveva condiviso una grande amicizia per concluderla nell'oblio. Fedez ora però ha fatto pace con entrambi, che le cose possano sistemarsi anche con Luis?