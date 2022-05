Fedez, ecco l'annuncio: la nuova hit dell'estate «La dolce vita» con Tananai e Mara Sattei

«L'estate può iniziare ufficialmente», così Fedez annuncia l'uscita del nuovo singolo per l'estate 2022 che lo vede al fianco di Tananai e Mara Sattei. Dopo il successo stellare di «Mille», con Orietta Berti e Achille Lauro, della scorsa estate, ecco che Fedez è pronto a conquistare tutti con la nuova hit: «La dolce vita».

In un post uscito in contemporanea sui profili Instagram di tutti e tre i cantanti arriva l'annuncio tanto atteso che Fedez aveva preannunciato nelle sue storie creando l'hype giusto alla notizia. I tre in una foto che li ritrae in vestiti anni '60, chiaro riferimento al celebre film del 1960 a cui si ispira il titolo della canzone, sono pronti a conquistare il dj set dell'estate 2022.

Dopo mesi di lavoro insieme al collega e amico Tananai, immortalati nelle storie Instagram di Fedez, ecco svelato il loro progetto insieme sul quale i fan dei due si sono tanto interrogati. Al loro fianco anche Mara Sattei, il cui vero nome è Sara Mattei, cantante e musicista italiana di Fiumicino finita alla ribalta del grande pubblico grazie alla partecipazione alla 13esima edizione di Amici. E che adesso è pronta al grande salto al fianco dei suoi due colleghi per un'estate che li vedrà sicuramente protagonisti.