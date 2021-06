Orietta Berti non si lascia scappare nuove avventure e dopo essere stata la protagonista "in pectore" dell'ultimo festival di Sanremo dichiarando il suo spassionato apprezzamento per i "Naziskin", ovvero i Maneskin (mai gaffe fu più utile per finire sui social) ... eccola al duetto - anzi terzetto - impensabile: lei con Fedez e Achille Lauro.

