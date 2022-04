Fedez: «Ho perso quasi 10 kg dopo l'operazione». Su Instagram il selfie allo specchio

Post operazione. Dopo le ultime settimane in convalescenza nella sua casa a Milano, il rapper Fedez ha ripreso le forze e, oltre alle prime uscite all'aperto con la sua famiglia, è pronto a ripartire. «Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato. Non vedo l'ora di rimettermi in sesto e salire su un palco» scrive in una story Instagram.

APPROFONDIMENTI EPIC WIN Fedez, a cena fuori con Chiara Ferragni ma senza bollicine:... SOLIDARIETÀ Fedez, (prima) missione compiuta: il carico di aiuti per... ALLA SBARRA «Chiara Ferragni e Fedez sono due ebeti»: Fabrizio Corona...

Coccolato dalla moglie Chiara Ferragni e dai piccoli Leone e Vittoria, il cantante sta riprendendo le forze e la grinta necessaria, a settimane dall'operazione al pancreas che l'aveva costretto in ospedale per giorni. Negli ultimi giorni, complice il meteo favorevole, ha mostrato ai milioni di follower, le gite in famiglia e gli sketch divertenti con i bambini.