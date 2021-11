Fedez entra in politica? Il rapper registra un dominio sul web per le elezioni 2023

Fedez pronto a entrare in politica? La società Zdf Srl che fa capo a Fedez ha registato un dominio sul web che sembra annunciare una partecipazione del rapper alle prossime elezioni politiche (che si terranno nel 2023). A confermarlo all'Adnkronos uno degli It manager della Zdf: «Dalla società Zdf mi è arrivata via mail una richiesta di attivare questo dominio in data odierna», ha spiegato il responsabile dell'area informatica della società raggiunto telefonicamente. Il dominio registrato e attualmente inattivo è: Fedezelezioni2023.it.

Al momento non c'è nessun commento da parte del cantante, marito di Chiara Ferragni, che ultimamente ha espresso molto chiaramente la sua posizione su temi molti caldi: dal Ddl Zan alla costante polemica contro Matteo Salvini. Che questo sia un primo pass per fare di più?

