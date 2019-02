Fedez-Tiromancino, lite al veleno su Twitter. E il rapper replica: «Fatti i c... tuoi»

Mi viene da ridere leggendo recensioni su recensioni che stroncano l' ex idolo ( clown) di turno... Quando da istagram devi portare le tue chiappe in uno studio e registrare musica e parole ..CONVINCENTI .. è tutta un' altra storia e qualcuno lo sta capendo bene 😂 — Tiromancino (@Tiromancino) 1 febbraio 2019

Dischi superlativi, stadi pieni e carriere sfavillanti...si dimenticano di coltivare l'antica arte del farsi una bacinella di cazzi propri. Perché la musica è ammmmmore — Fedez (@Fedez) 2 febbraio 2019

Domenica 3 Febbraio 2019, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2019 17:22

Guerra a colpi di tweet tradei Tiromancino Fedez . La scintilla è stata un cinguettio al veleno, ma senza espliciti riferimenti al rapper, dell'ex compagno di Claudia Gerini «Mi viene da ridere leggendo recensioni su recensioni che stroncano l'ex idolo (clown) di turno... Quando da instagram devi portare le tue chiappe in uno studio e registrare musica e parole ..CONVINCENTI .. è tutta un' altra storia e qualcuno lo sta capendo bene [😂]».Una sciabolata che non è passata inosservata al diretto interessato. «Anche a me viene da ridere pensa un po'? - ha scritto Fedez, sempre su Twitter - Quindi per essere veri artisti devo fare tweet dove elargisco sentenze sui dischi degli altri? Meglio essere un clown, c'è più dignità?». La cosa non è finita qua, perché Zampaglione, ignorando la risposta dell'ex giudice di X Factor ha deciso di rincarare la dose: «Nel mio tweet non c' era un nome né un riferimento preciso a nessuno. C'era la parola CLOWN e moltissimi di voi spontaneamente hanno messo un nome ben preciso vicino alla parola CLOWN/PAGLIACCIO. Ebbene se in così tanti avete fatto quel nome... fatevi due domande sul xché».Poteva Fedez lasciar correre? Certo che no. Ecco il suo contro-tweet: «Dischi superlativi, stadi pieni e carriere sfavillanti… si dimenticano di coltivare l’antica arte del farsi una bacinella di cazzi propri. Perché la musica è ammmmmore».