Tony Effe contro Fedez: «Sono nato povero, vivevo in 90 metri quadri e la paghetta da 150 euro a settimana»

Tony Effe ha creato molta polemica per alcune esternazioni fatte durante la sua recente ospitata nella nuova puntata del podcast "Passa Dal BSMT" dove ha raccontato i suoi esordi nel mondo della musica e del rap, partendo dal gruppo che lo ha reso famoso in tutta Italia, la Dark Polo Gang. Il rapper, infatti, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non sono affatto piaciute al pubblico che lo ha sommerso di critiche.

Le dichiarazioni

Il rapper ha raccontato che suo papà gli consegnava una paghetta settimanale di 150 euro che a lui non bastavano proprio: «Che ci facevo con quei soldi? Io avevo già iniziato a fumare, avevo il motorino, ero un povero del centro».

Parole che hanno dato il via a numerose critiche da parte di chi, invece, con quei soldi deve vivere.

Gianluca Gazzoli, il conduttore del podcast, ha ribattuto: «La rivalsa che tu cercavi, quindi, non era economica come accade nel caso dei rapper che partono dal basso, dalle case popolari», ma Tony Effe lo spiazza: «Era economica», continuando a definirsi un povero del centro perché a differenza dei suoi amici che avevano case a Capalbio con piscina, lui abitava in una casa di 90 metri quadri. Proprio quest'ultimo scambio di battute potrebbe essere il motivo dietro l'ultima frecciatina di Fedez.

La frecciatina di Fedez

Fedez ha condiviso, infatti, una foto che lo ritrae nel 2011, mentre canta, insieme ad Emis Killa, nel centro social, Il cantiere. I due artisti sono sempre molto fieri dei traguardi raggiunti e non si vergognano a parlare del loro passato e dell'inizio delle loro carriere che sono partite proprio dal basso, come dice Fedez stesso, «Started from the bottom (for real)». Tuttavia, quel “for real” tra parentesi, ha fatto suscitare qualche sospetto su una frecciatina a Tony Effe, dopo le sue parole al podcast di Gianluca Gazzoli.

L'amicizia tra Fedez e Tony Effe

I due rapper avevano iniziato a condividere numerose storie su Instagram in cui si allenavano insieme in palestra e tra i due sembrava essere nata una bella amicizia. Tuttavia questo legame sembra essersi velocemente sciolto a causa di un brutto litigio: c'è chi dice che Fedez abbia fatto numerosi apprezzamenti a Taylor Mega, storica ex fidanzata di Tony Effe, e chi invece pensa che la colpa sia di Tony Effe per alcuni commenti a Chiara Ferragni.

L'imprenditrice digitale ha iniziato a seguire l'ex Dark Polo Gang e a condividere video e foto con abiti di Miu Miu (titolo di uno dei singoli più famosi di Tony), mentre Fedez ha smesso di seguirlo, creando ancora più scalpore. Ma non è finita qui. Tony Effe ha poi rilasciato un'intervista in radio, in cui promuoveva il suo singolo estivo “Sesso e Samba” con Gaia, in cui rivela che Fedez avrebbe cercato un featuring con lui, ma lui glielo avrebbe negato. Attenderemo la prossima puntata.