Fedez, ultime prove prima del gran concerto a Milano con J-Ax: «Quanti ricordi»

Ultime prove. Fra una settimana esatta, il 28 giugno, Fedez e J-Ax saliranno insieme sul palco di Piazza Duomo a Milano per regalare ore e ore di musica insieme ad altri artisti, emergenti e non. "Love mi" è il titolo dell'evento, fortemente voluto dai due rapper: il ricavato (ottenuto da donazioni volontarie inviate tramite un sms) sarà devoluto alla Onlus TOG, Fondazione "TOGETHER TO GO". Su Instagram, Fedez mostra le prove insieme all'amico ritrovato e, tra i brani celebri che i due hanno inciso insieme, c'è anche "Vorrei ma non posto": «Quanti ricordi» scrive Fedez a corredo delle stories dove canta la hit.

E ancora, il marito di Chiara Ferragni spiega che in questi giorni lui e l'Assessore alla cultura Tommaso Sacchi stanno lavorando per mettere in sicurezza la piazza: «Abbiamo deciso di aumentare in maniera massiccia il numero degli operatori di controllo e anche dei volontari. Sarà una bellissima festa» assicura Fedez. Le prove pubblicato oggi sono le ultime che i due rapper fanno prima del 28 giugno: «Dopo oggi, ci vediamo direttamente in piazza Duomo» raccontano ai follower.