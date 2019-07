Dai matrimoni ai grandi palchi, fenomenologia di Ricciardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 6 Luglio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Titolo e canzone ribadiscono: «So semp chille», scritto con il napoletano poco letterario che unisce i neomelodici ai trapper, «Mia cugina» a «'A verità», le feste nuziali in cui spopola ai due David vinti. Francesco Liccardo, in arte Franco Ricciardi, classe 1966, da Secondigliano («167», scandisce un suo inno pre-gomorrista) si mostra per quello che è nel bel docufilm di Paolo Montesarchio, presentato ieri in anteprima all'«Ischia film festival» che chiude stasera i battenti.