Ferix torna con Tarzan: il nuovo inedito è una traccia trap dal colore pop

Il nuovo inedito di Ferix è una traccia trap dal colore pop. Un nuovo modo di approcciare al genere urban per il cantante campano. La produzione è di Gianluigi Caroppo, in arte GLC, riesce a coniugare le sue sonorità old school con l'R&B.

Enrico Fereoli, in arte Ferix, inizia la sua carriera a quattordici anni. Si avvicina al genere rap con le battle di freestyle. Un anno dopo Clementino riconosce il suo talento premiandolo alla "tritolo battle", gara nazionale.

Negli anni, alla passione del freestyle, si affianca la stesura dei brani che lo porta nel 2019 "Quello che vedo" registrato nello studio di Fabio Musta. Il video clip raggiunge in un solo giorno quindicimila views.



© RIPRODUZIONE RISERVATA