«Figli di un re minore», Gigi D'Alessio annuncia concerto-evento a Napoli con Nino D'Angelo

Venerdì 11 Gennaio 2019, 15:07

Il 21, 22 e 23 giugno Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo per la prima volta insieme all'Arena Flegrea in un concerto-evento. Ad annunciarlo è lo stesso D'Alessio sui social. «Il 21 giugno è la festa della musica, ma è anche il compleanno di Nino e il mio onomastico, e sarà bellissimo festeggiare con tutti voi!»Prevendita in anteprima esclusiva per gli iscritti al Fan Club di D'Alessio (www.contanoecantano.com) dalle 16.00 del sabato 12 gennaio. Prevendita generale su TicketOne dalle ore 11.00 di Lunedì 14 gennaio, e dalle ore 11.00 di Lunedì 21 gennaio nei punti vendita abituali.