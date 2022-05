Eurovision 2022, la scaletta della finale: apre la Repubblica Ceca, Maneskin superospiti, attesa per Mahmood e Blanco

Eurovision, la scaletta della finale. L'evento di Torino è arrivato alla sua serata conclusiva. I 25 Paesi qualificati sono pronti a sfidarsi per la vittoria finale. L'Italia, rappresentata da Mahmood e Blanco, punta al bis dopo il trionfo dello scorso anno. Favoriti gli ucraini della Kalush Orchestra. Attesissimi i Maneskin, con l'esordio del nuovo singolo "Supermodel". La serata avrà inizio alle 21 e sarà trasmessa su Rai 1.

APPROFONDIMENTI EUROVISION 2022 Eurovision 2022, chi sono i Kalush Orchestra? La band ucraina... EUROVISION 2022 Maneskin all'Eurovision a Torino: fan in delirio fuori... EUROVISION Eurovision 2022, i Maneskin tifano Ucraina: «Sarebbe un bel...

Eurovision 2022, chi sono i Kalush Orchestra: la band ucraina rap-folk favorita per la vittoria con il brano Stefania

La scaletta della finale

Repubblica Ceca: We Are Domi - Lights Off Romania: WRS - Llámame Portogallo: MARO - Saudade, Saudade Finlandia: The Rasmus - Jezebel Svizzera: Marius Bear - Boys do cry Francia: Alvan & Ahez - Fulenn Norvegia: Subwoolfer - Give that wolf a banana Armenia: Rosa Linn - Snap Italia: Mahmood & Blanco - Brividi Spagna: Chanel - SloMo Olanda: S10 - De diepte Ucraina: Kalush Orchestra - Stefania Germania: Malik Harris - Rockstars Lituania: Monika Liu - Sentimentai Azerbaijan: Nadir Rustamli - Fade to black Belgio: Jérémie Makiese - Miss you Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die together Islanda: Systur - Með hækkandi sól Moldavia: Zdob si Zdub & Advahov Brothers - Trenuletul Svezia: Cornelia Jakobs - Hold he closer Australia: Sheldon Riley - Not the same Regno Unito: Sam Ryder - Space man Polonia: Ochman - River Serbia: Konstrakta - In corpore sano Estonia: Stefan - Hope

Come si vota

Il giudizio è formato per il 50% dal pubblico che si esprime tramite televoto e per il restante 50% da una giuria di esperti. I risultati vengono sommati e decretano il vincitore finale. Ogni telespettatore può esprimere al massimo 5 preferenze. Ecco come votare: