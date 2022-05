Fiorellino, primo vinile da collezione: una compilation in edizione limitata

Arriva, e in edizione limitata, il primo vinile di Gianni Fiorellino. Il disco, dal titolo “La mia lunga storia d’amore”, prodotto dalla Zeus Record, è in uscita il prossimo 31 maggio quando l’artista sarà impegnato nel firmacopie alle 17 presso la Mondadori Store di via Luca Giordano, evento in collaborazione con Leone Produzioni Management e BG Communication. Il vinile raccoglie dieci tra le canzoni più rappresentative della carriera dell’artista partenopeo, senza tener conto dei pezzi che hanno raggiunto il successo popolare. Nel lato A troviamo: Voglio parlà cu tte, Sto' ‘e casa ncopp’ ‘o Vommero, Tu sì ‘a fine do’ munno, Parlame ‘e te, Chello ca penso ‘e te. Nel lato B: Eterno ammore feat. Giusy Attanasio, Overo se po’ ffa’, Mai senza ‘e te, Carmè, C’era una volta Peter Pan.

APPROFONDIMENTI IN CONCERTO Fiorellino al Palapartenope, show per 4 mila tra rock, ospiti e... IL TEATRO Teatro Cilea, torna “Voglio il Massimo Show”: tutti sul... IL CONCERTO Gianni Fiorellino, che show al Palapartenope

Dopo l’ennesimo sold out al Palapartenope lo scorso 25 aprile, Fiorellino, che nella sua lunga carriera di musicista e cantante si è esibito su alcuni dei palcoscenici più importanti d’Italia come Il Festival di Sanremo, Il festival dei Due Mondi di Spoleto e anche all’Eurovision Song Contest in Bulgaria (dove nel 2008 sfiorò la qualificazione), ha voluto omaggiare la musica e i suoi innumerevoli fans con questa vera e propria collection, la prima su un supporto fisico.