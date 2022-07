Fiorellino, ecco il “profumo” del suo amore: un’essenza originale creata con la moglie

Un profumo racconta sempre un’emozione e il cantante Gianni Fiorellino ha deciso di condividere quella del suo amore per la moglie Melania, non solo attraverso le sue canzoni, ma anche attraverso la creazione di un’essenza ad hoc. «L’idea di creare un’essenza nostra che ci rappresentasse nasce proprio da questa forte passione che ci unisce. – dice il cantante che poi aggiunge - Una mattina trovai sulla mia casella di posta elettronica una mail di un gentlmen inglese appassionato di musica napoletana, mio estimatore tra l’altro, che stava osservando da tempo me e la mia famiglia attraverso i social. Scoprii che in realtà era un grande profumiere inglese che aveva voglia di creare per me un profumo che rappresentasse i miei figli, i loro caratteri così diversi. All’inizio pensai fosse uno scherzo, ma fu insistente ed alla prima possibilità lo incontrammo. Un uomo perbene e distinto che sembrava conoscerci da sempre e fu così che cominciammo a mettere insieme le idee e le nostre esperienze olfattive e dopo qualche mese nacque Leon - Mathias Parfum».

Il profumo ha il nome dei due figli del cantante, coronamento del sogno d’amore tra Gianni e Melania che ha fatto sognare centinaia di migliaia di fan. «I nostri figli sono il motore della mia vita e fanno parte della stagione della mia vita quella bella e creativa. Se dovessi associare questo profumo alla musica sarebbe per una parte Rock progressive ma anche Lounge, una melodia orientale da Budda Bar», aggiunge Fiorellino.