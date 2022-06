Fiorellino, il firmacopie è un bagno di folla: show per la presentazione del primo vinile

Una lunga fila di persone ha atteso all'ingresso della Mondadori del Vomero l'arrivo del cantante Gianni Fiorellino per la presentazione e il firmacopie del primo vinile del cantante dal titolo, «La mia lunga storia d'amore». Ragazze, ragazzi ma anche famiglie con bambini si sono radunate per poter ottenere un selfie e un autografo dal proprio idolo. «Nonostante la musica sia ormai liquida, ho voluto far un regalo ai miei fans e anche un pò a me stesso con questo disco che raccoglie dieci delle mie hit più amate. Sono molto impegnato con i live e la musica ma un giorno mi piacerebbe tonare a teatro che mi ha dato molte soddisfazioni in passato quando ho interpretato il Masaniello di Tato Russo», ha spiegato Fiorellino che ha offerto, dopo la presentazione, anche un mini show intonando alcuni dei pezzi contenuti nel disco: Sto' ‘e casa ncopp’ ‘o Vommero, Overo se po’ ffa’, Voglio parlà cu tte e l'emozionante C' era una volta Peter Pan, pezzo dedicato al padre, il musicista Fioravante Fiorellino scomparso qualche anno fa.

APPROFONDIMENTI MUSICA Fiorellino, primo vinile da collezione: una compilation in edizione... IN CONCERTO Fiorellino al Palapartenope, show per 4 mila tra rock, ospiti e... IL TEATRO Teatro Cilea, torna “Voglio il Massimo Show”: tutti sul...

Tra gli ospiti presenti anche il presidente della V Municipalità, Clementina Cozzolino che si è detta orgogliosa del fatto che un artista come Fiorellino abbia scelto il quartiere Vomero per presentare il proprio disco e poi ha aggiunto: «La musica è un gran mezzo per comunicare ai giovani e lui lo fa con gran talento».

A moderare la presentazione, organizzata da B&G Art event communication srl, Leone produzioni e Mondadori, la giornalista Barbara Carere.