«Sirena senza Voce», il nuovo singolo di Francesca Curti Giardina

Grande attesa per venerdì 5 agosto, quando all'ombra della collina vomerese, alle ore 19.00, in Piazzetta Aldo Masullo, la cantante Francesca Curti Giardina presenterà in anteprima il suo nuovo singolo «Sirena senza Voce». Un incontro diviso tra la poesia e la musica nato grazie alla collaborazione di «Io ci Sto» con il «Bar Centrale»pronto a regalare la giusta attenzione al nuovo lavoro discografico inedito della popolare cantante napoletana, prodotto dalla «Sud in Sound».

Un progetto musicale ricco di contenuti e significati che vede per la sua origine Francesca Curti Giardina all'opera con Aniello Misto e Gennaro Franco. Per tutti una profonda elaborazione musicale al servizio di un brano che racconta l'anima dell'artista, ad oggi interprete di tanti capolavori del repertorio classico napoletano.

Presentata da Daniela Marra e da Giuseppe Giorgio, la serata che registrerà anche la partecipazione del maestro Nicola Campanile con la sua chitarra, offrirà anche l'opportunità di ascoltare la coinvolgente Francesca Curti Giardina alle prese con altri pezzi immortali come «Maruzzella» ed «Era de maggio» fino ad approdare sui lidi di Pino Daniele con «Assaje» e di Enzo Gragnaniello con «Vasame».