Lei lo definisce un album «con una struttura materica e rock». Lei è Francesca Michielin e il prezioso manufatto «Cani sciolti», quinto capitolo della sua discografia sul mercato da venerdì. Sulla copertina la cantante-conduttrice bassanina piange lacrime di fuoco per simboleggiare quella fragilità carica di energia che mette in dodici canzoni libere da pregiudizi, figlie dell'indole un po' selvaggia a cui fa riferimento il titolo evocando insofferenza verso qualsiasi schema predefinito. Il pubblico avrà modo di scoprirle una ad una il 22 aprile tra i velluti del Bellini, tappa conclusiva di quel «Bonsoir! Michielin10 a teatro» al via proprio da Bassano del Grappa.

Francesca, da cosa nasce questa nuova avventura?

«Dopo 10-12 anni di canzoni, mi sono chiesta cosa debba fare un'artista oggi. E la risposta sta in questo disco, dove mi sono presa tutte le libertà che cercavo e che volevo, passando, con la complicità di Giovanni Pallotti, dalla scrittura, agli arrangiamenti, alla produzione».

Fin dalla copertina torna il concetto del dolore trasformato in energia.

«Effettivamente, si riallaccia a temi del passato come quelli di Vulcano e più in generale di un album come 2640 che considero una specie di sorella minore, più conciliante e meno inca**ata, di Cani sciolti».

Uno dei temi dell'album è il rapporto con la città e il contrasto con la provincia. Perché alla fine ha deciso di tornare a vivere a Bassano del Grappa?

«Credo nella autenticità, nella verità e nel senso di comunità della provincia. Dopo sei anni di vita a Milano, ho sentito la mancanza di quel senso della lentezza».

Fuga o ritorno?

«Ai tempi della pandemia è stata una fuga, oggi più un ritorno».

«Ghetto perfetto» e «Padova può ucciderti più di Milano» puntano il dito su razzismo e ipocrisia.

«Sono cresciuta in Veneto dove non esistono metropoli. Padova, però, è una città straordinaria per tanti motivi, ma allo stesso tempo è pure una città di differenze. Molti miei amici se ne sono andati via anche per questo. Nel brano un ragionamento da credente mi porta a concludere che non ha senso andare in chiesa, ma poi essere razzisti e non pensare che se Gesù fosse stato un migrante sarebbe stato respinto come accade oggi a tanti».

Dietro «Carmen» c'è la Consoli.

«Sì, perché la canzone è nata da un nostro dialogo dopo un suo concerto a Padova. Carmen è sempre stata un cane sciolto, un simbolo di un cantautorato dissidente perché riesce a portare in ogni occasione una sua verità. Così nella realizzazione di questo disco è stata un po' il mio spirito guida».

La canzone si fa particolarmente polemica quando dice «dove sono gli artisti? Vedo solo populisti».

«I cantautori, ma anche gli interpreti, non dovrebbero dimenticare il ruolo che hanno. Un artista non può solo compiacere, ma a volte stare anche sul ca**o. Ci sono i pezzi per baciarsi e ballare, e io ne ho scritti diversi, ma non possono essere i soli. Occorre trasmettere qualche cosa di più, scuotere».

Il disco ha una sua connotazione politica.

«Sì, ma non bisogna scivolare sull'errore di chiedere agli artisti le risposte che al momento la politica non sa dare. Mi sembra, ad esempio, che la sinistra nel nostro paese si è concentrata troppo sui social e troppo poco sul disagio che c'è tra i ricchi e poveri oltre che su un sacco di altre cose su cui, forse, dovrebbe porre maggior attenzione».

A proposito, cinque mesi fa un suo tweet dopo la vittoria elettorale della Destra («Da oggi comincia la mia resistenza») è stato molto criticato.

«Quel tweet è stato male interpretato perché non facevo riferimento alla Resistenza partigiana, ci mancherebbe altro. Un sacco di miei colleghi hanno usato il concetto di resistenza: penso a La Rappresentante di Lista e ai Coma_Cose nell'ultimo disco. È proprio un modo di vivere nonostante i tempi non siano facilissimi».

Con Mengoni ha due cose in comune, il management e il fatto di essere nati entrambi davanti alle telecamere di «X-Factor». Cos'ha provato nel vederlo vincere il Festival?

«Marco a Sanremo avrebbe potuto vantarsi di essere arrivato primo e invece ha dedicato la vittoria alle donne, assenti dalla cinquina finale. L'ha fatto per accendere una luce sulla questione. Fino a qualche anno fa una cinquina interamente al maschile non avrebbe destato sospetti, oggi invece fa scalpore. Evidentemente sta cambiando la percezione collettiva. E questo è molto importante».

A proposito di «X-Factor», lo rifarà?

«Non saprei. Vediamo. Riguardando la mia carriera però, penso che avrei potuto vincere X-Factor solo a 16 anni, perché avevo l'incoscienza giusta».

«Claudia», un altro pezzo del disco, parla di amori saffici. Avrebbe potuto trovare spazio in un Sanremo come quello che ci siamo appena lasciati alle spalle?

«Sia per l'arrangiamento che per il testo sì. Ma non avrei avuto tempo di mettermi in una macchina complessa come quella del Festival. L'ho scritta come un piccolo manifesto per quelle donne che non hanno mai potuto dire che amano un'altra donna. Dice che la gente non ha niente da fare ma mille cose da dire perché spesso l'orientamento sessuale di una persona diventa oggetto di domande spesso fastidiose, maleducate. Il mio invito è quello ad andare oltre».

Rimanendo in tema Sanremo, lei che lo conosce bene come ha vissuto lo tsunami di polemiche che s'è rovesciata su Fedez in quest'ultima edizione?

«Che gli vuoi dire? Lui è fatto così. Ricordo solo che nel 2021, alla vigilia del Festival, ha postato sul web un frammento di Chiamami per nome rischiando di farci squalificare entrambi».