Franco Ricciardi ci ricasca: due hit nella soundtrack del nuovo Gomorra

Franco Ricciardi resta il volto più popolare della scena musicale napoletana che si rilancia in tutto il mondo. L'artista di Scampia, sulla scena musicale da oltre 30 anni , arricchirà la colonna sono della quarta stagione di Gomorra - La Serie, in onda su Sky Atlantic dal 29 Marzo prossimo. “Ammore senza core” e “Capisc a me” due brani tratti dall'album “Blu” sono nella soundtrack ufficiale della quarta stagione della serie nata da un'idea di Roberto Saviano.«Una bella soddisfazione - commenta Ricciardi - anche in questa stagione della serie Gomorra gli autori hanno scelto dei miei brani come colonna sonora di due delle 12 puntate. La musica è uno dei strumenti attraverso cui Scampia e tutta la periferia napoletana è riuscita a risorgere e a mettere un piede fuori dallo scenario che in maniera romanzata viene raccontato dalla serie. Ringrazio registi ed autori che ancora una volta hanno scelto la mia musica per accompagnare un prodotto cinematografico di bellissima fattura come sempre».I due brani, diversi tra loro, sono tra i più recenti successi di Ricciardi. “Ammore senza core”, scritta da Granatino e Rossi, con la produzione di D-Ross, è una canzone di sentimento, un amore abbandonato che lascia l'altro nella disperazione della solitudine e del silenzio improvviso. “Capisc a me” scritta da Liccardo (in arte Franco Ricciardi), Costagliola e Della Volpe, tratto dallo stesso album, è una hit piena di energia e ritmo dal significato chiaramente sociale: i simili si riconoscono nelle difficoltà della vita e si danno sempre una mano per uscire dai guai, tra sacrifici e voglia di riscatto. Le due canzoni, accompagneranno le prima due puntate della quarta stagione di Gomorra, entrambe in onda la sera del 29 marzo.Ricciardi ha recentemente firmato anche la nuova sigla del programma Made in Sud in onda su Rai 2 e realizzato presso Auditorium del CPTV di Napoli, con la regia di Sergio Colabona. Il brano è realizzato insieme a Eduardo Bennato e Rocco Hunt, con le musiche di Frank Carpentieri scritta con Nando Mormone e Antonio De Carmine.