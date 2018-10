Riecco Frenk, il fratello di Rocco Hunt torna con il singolo «Ferrari»

Lunedì 22 Ottobre 2018, 11:40

Il trap diventa salernitano e si tinge di rosso con “Ferrari”. Fuori ora il nuovo singolo del giovane trapper Frenk, nome d’arte di Francesco Pio PagliaruloFrenk torna sulla scena musicale con un nuovo brano dal titolo “Ferrari”, un singolo coinvolgente dal sound elettronico e da bpm rallentati, atmosfere dark e ritmiche oblique, in cui la voce filtrata dall’autotune ipnotizza l’ascoltatore. Le rime giocano con riferimenti alla celeberrima macchina da corsa che, attraverso un flow unico, fa da metafora alle tematiche come le difficoltà della vita, i sogni, la moda, la ricchezza e le belle ragazze.«La scelta della Ferrari come espressione figurata è avvenuta per puro caso – spiega -. Un giorno, infatti, un lampo di ispirazione si è creato guardando mio fratello minore mentre giocava con un modellino Ferrari da collezione rosso fiammante. Ed è proprio in quel momento che ho realizzato che tutti noi abbiamo, anche se reconditi, sogni nel cassetto che vorremmo prima o poi realizzare. Alcuni sono realistici e altri meno, ma perché non crederci lo stesso? Magari un giorno riusciremo davvero a possedere una Ferrari».Reduce dal successo riscontrato dal primo singolo “24 carati”, in cui trap e rime baciate si fondono alla perfezione, l’artista salernitano lancia il suo secondo singolo, canzone ricca di energia che dimostra già una crescita artistica sia nel contenuto che nello stile che rappresenta un primo solido passo nel mondo del trap nazionale.