Gaetano Curreri, ecco come sta: migliorano le condizioni di salute del leader degli Stadio

Sono confermati i «miglioramenti clinici» per Gaetano Curreri, il candante degli Stadio colpito da un attacco di cuore venerdì scorso. «La degenza presso l'Uoc Cardiologia e Unità operativa terapia intensiva cardiologica sta proseguendo regolarmente. Pertanto si confermano a tutt'oggi miglioramenti clinici del paziente», scrivono i medici dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dove è ricoverato il cantante.

Il cantante ha accusato un malore al termine di un concerto a San Benedetto del Tronto venerdì 30 luglio. Ieri sulla pagina Facebook ufficiale della band gli Stadio avevano riferito il buon esito dell'intervento sul frontman Curreri e che le sue condizioni erano già in miglioramento.

Il malore

Il cantante è stato prontamente soccorso dalla band e trasferito subito in ospedale per ricevere le tutte le cure. Intanto sui social network in molti si chiedevano cosa gli fosse veramente accaduto, tanto che si era sparsa anche la voce, poi subito smentita, legata a un presunto ictus.

Ieri mattina il leader degli Stadio ha anche effettuato una videochiamata con la sua manager, rassicurandola di sentirsi bene e aggiungendo che sarebbe stato ricoverato per almeno 48 ore in osservazione in terapia intensiva.

Gli auguri di pronta guarigione

Il cantante degli Stadio ha ricevuto in queste ore tantissimi messaggi di incoraggiamento e pronta guarigione. Amici, colleghi e soprattutto fan hanno scritto su Twitter all’artista, manifestando tutto il loro affetto. Tra questi anche Roby Facchinetti: «Caro Gaetano tutti i miei più affettuosi auguri, perché tu possa riprendere presto il tuo posto davanti al tuo pubblico». «Tanta stima, tanto affetto e una preghiera per #GaetanoCurreri», ha invece commentato Enrico Ruggeri.

